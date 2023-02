Maintenant que les tests sont arrivés pour le HomePod 2, nous avons le droit à quelques retours et l’un d’entre eux confirme que l’enceinte peut toujours laisser des traces sur les surfaces en bois, comme une table. C’était déjà le cas avec la première enceinte (mais pas avec le HomePod mini)

Il y a au moins un point « positif » avec le nouveau HomePod : les traces mettent un peu plus de temps avant d’apparaitre sur les surfaces en bois. Le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD) a fait le test, en comparant l’ancienne enceinte et la nouvelle. On peut voir que les traces avec le nouveau modèle sont un peu plus discrètes après que le HomePod soit resté pour la même durée sur la table.

Comme dit précédemment, il y avait déjà eu le problème avec le premier HomePod, ce qui avait poussé Apple à prendre la parole. Voici ce que la société annonçait :

Il n’est pas rare qu’une enceinte dotée d’une base en silicone destinée à amortir les vibrations laisse de légères marques lorsqu’elle est placée sur certaines surfaces en bois. Ce phénomène peut être dû à des huiles, qui se diffusent de la base en silicone à la surface de la table. Ôtez l’enceinte de la surface en bois, les traces devraient disparaître en quelques jours. Dans le cas contraire, essuyez délicatement la surface à l’aide d’un chiffon doux humide ou sec pour ôter les marques. Si elles persistent, suivez la procédure de nettoyage recommandée par le fabricant du meuble. Si cela vous préoccupe, nous vous recommandons de placer votre HomePod sur une autre surface.

Apple n’a pas encore mis à jour sa fiche pour évoquer la nouvelle génération de l’enceinte. Il est possible que la mise à jour s’affiche d’ici la commercialisation, à savoir le 3 février.