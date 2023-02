Le HomePod 2 marque le retour de la grande enceinte connectée d’Apple. La première génération avait été abandonnée en mars 2021 et il s’était dit à cette période que la raison était les ventes. Elles étaient relativement faibles. Voilà qu’Apple justifie aujourd’hui le retour.

Le retour du HomePod chez Apple

Dans une interview avec TechCrunch, Matthew Costello, vice-président de l’ingénierie et des opérations matérielles chez Apple, explique que le retour du HomePod se justifie par une demande. « Nous avons étudié en profondeur les enseignements tirés du premier HomePod et du HomePod mini, et nous avons présenté le nouveau HomePod lorsqu’il a été en mesure d’atteindre nos objectifs en matière de large éventail d’expériences », déclare le cadre.

Il a également évoqué le support du Wi-Fi 4, alors que des générations plus récentes et plus performantes existent. Il indique :

Le HomePod dispose d’une connectivité Wi-Fi 4 qui nous permet de cibler exactement ce qui fonctionne le mieux dans l’ensemble du système, en veillant à ce que les demandes de Siri soient réactives et en assurant une expérience cohérente pour tout ce que vous écoutez, contrôlez avec vos accessoires de maison connectée et plus encore, tout en étant économe en énergie.

Le cadre a également justifié l’impossibilité de connecter un HomePod 2 avec un modèle de première génération pour avoir un ensemble stéréo :

Lors de la création d’une paire stéréo, il est important que les caractéristiques audio correspondent pour une expérience optimale et équilibrée. Le nouveau HomePod offre un son immersif, qui remplit la pièce et dont les utilisateurs raffolent — avec encore plus de détails, de clarté et de couches que le HomePod original —, nous voulions donc que l’imagerie acoustique soit aussi pure et cohérente que possible de génération en génération. Le principe de la correspondance des caractéristiques audio dans une paire stéréo s’applique au HomePod mini, au HomePod original et au nouveau HomePod.

Au fait, peut-on s’attendre à un nouveau HomePod mini ? Apple a refusé de faire un commentaire, se contentant de dire que l’enceinte était populaire.