Ceux qui le souhaitent peuvent acheter deux HomePod et ainsi avoir une paire stéréo. Mais est-il possible d’avoir cette une paire stéréo avec un HomePod de première génération et un modèle de deuxième génération, à savoir celui-ci annoncé aujourd’hui ? La réponse est non.

Dans son communiqué annonçant la nouvelle enceinte, Apple indique :

La création d’une paire stéréo HomePod nécessite deux modèles de HomePod identiques, par exemple deux HomePod mini, deux HomePod (2ᵉ génération) ou deux HomePod (1ʳᵉ génération).

Attention : il est toujours possible de relier une génération à une autre pour profiter de quelques fonctionnalités, comme jouer de la musique dans différentes pièces et la possibilité d’utiliser le système d’interphone pour envoyer et recevoir des messages d’un modèle à l’autre. Mais pour ce qui est d’avoir une paire stéréo, ce n’est pas possible avec deux générations différentes.

Le nouveau HomePod est disponible aujourd’hui en commande sur l’Apple Store en ligne, les premières livraisons auront lieu le 3 février. Le prix de la nouvelle enceinte connectée est de 349€ en France. Ce choix est surprenant sachant que le précédent modèle, qui n’est plus en vente depuis mars 2021, coûtait 329€. Et à l’époque, ce modèle avait du mal à se vendre, notamment à cause de son prix jugé élevé. Les modèles qui ont le plus de succès sont les Amazon Echo et Google Home.