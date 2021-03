C’est la fin pour les configurations de stockage de 512 Go et 1 To en SSD pour l’iMac 4K de 21,5 pouces. Apple les a retirées de l’Apple Store en ligne. Les seuls choix restants sont 256 Go sur SSD ou 1 To avec Fusion Drive. Le prix est le même.

Les configurations 512 Go/1 To en SSD n’existent plus sur l’iMac 4K de 21,5 pouces

Cet abandon de 512 Go et 1 To sur SSD pour l’iMac 4K de 21,5 pouces intervient à un moment intéressant. Des rumeurs insistantes indiquent qu’Apple prépare un nouvel iMac qui aura un nouveau design et abandonnera les processeurs d’Intel pour une puce maison d’Apple (M1X ? M2 ? Autre ?). Doit-on comprendre qu’Apple réduit au maximum les configurations disponibles pour son ordinateur tout-en-un afin de limiter la production de modèles sur-mesure et vider les stocks avant le nouveau modèle ? C’est une possibilité.

En tout cas, Apple enchaîne les abandons en rapport avec ses produits ces derniers temps. Le fabricant a d’abord mis un terme à l’iMac Pro au début du mois. L’ordinateur a été définitivement retiré du site d’Apple ce week-end. Puis Apple a annoncé mettre un terme au HomePod original. Le groupe préfère se focaliser sur le HomePod mini qui se vend bien selon ses dires. On peut donc comprendre que c’était très compliqué avec le HomePod d’origine à 329 euros.