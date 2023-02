Depuis l’annonce des résultats de son Q4 2022, c’est peu dire que l’action AAPL fait le yo-yo, comme si les investisseurs ne savaient pas sur quel pied danser. L’action a rapidement chuté à 144 dollars suite au résultats décevants côté Mac et iPhone, et a rebondi aussi sec après la traditionnelle séance de questions-réponses de Tim Cook et Luc Maestri(le CFO/trésorier d’Apple). AAPL a finalement clôturé en hausse à 150 dollars… mais est repartie en forte baisse hors cotation. Bref, les actionnaires, analystes et investisseurs semblent dans le flou, ne sachant pas trop si le Q4 amorce une séquence baissière sur la durée ou si au contraire Apple a les armes pour rebondir.

Dans la colonne « de quoi s’inquiéter » on mettra forcément le contexte de la crise inflationniste qui ronge le pouvoir d’achat des ménages, ou bien encore la la lassitude devant des produits qui évoluent à la marge tandis que l’on mettra le asque Reality Pro, l’avance technologique d’Apple sur les processeurs ou bien encore l’explosion des services dans la colonne » des raisons d’y croire »; dans tous les cas de figure, les actionnaires vont sans doute devoir faire preuve de sang-froid.