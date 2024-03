Des ventes d’iPhone qui s’écroulent en Chine, un App Store probablement un peu moins rentable suite à la mise en place du DMA européen, une absence de communication claire sur les technologies d’IA (même si on voit bien que ça bosse dur en coulisses), un casque Apple Vision Pro qui ne fait pas l’unanimité malgré ses grandes qualités (comme toutes les V1 d’Apple du reste), l’abandon du projet Apple Car et enfin l’amende salée d’1,8 milliard d’euros en Europe, tous ces éléments mis bout-à-bout commencent à ressembler à une mini crise, ou tout au moins à un vrai coup de mou. Cette baisse générale de régime n’est pas passée inaperçue du côté des investisseurs, qui sanctionnent durement l’action AAPL depuis quelques semaines. Ce mercredi 6 mars, AAPL a même atteint son point le plus bas de l’année, à 170,12 dollars l’action (pour une capitalisation autour des 2800 milliards de dollars).

Des investisseurs inquiets sur les nouvelles sources de croissance chez Apple

D’une façon générale, les investisseurs ne semblent pas très optimistes concernant la capacité d’Apple a se créer de nouvelles sources de croissance : les ventes d’iPhone et d’Apple Watch tendance à stagner, les ventes d’iPad sont en souffrance depuis 2 ans, le Mac fait le yoyo, et seuls les services semblent en capacité de générer une croissance régulière à deux chiffres, une croissance qui risque d’être ralentie par le DMA européen. Enfin, et tout prometteur qu’il soit, l’Apple Vision Pro est encore trop loin de sa maturité pour gagner le coeur du grand public (sans même parler de son tarif prohibitif).

Les 2 milliards de dollars d’amende infligés à Apple par la Commission Européenne ont sans doute convaincu les investisseurs qu’il convenait d’être prudent. Alors certes, AAPL a chuté de 8,3% de puis le début de l’année, mais l’on parle ici de la seconde capitalisation boursière mondiale derrière Microsoft, et l’on n’assiste pas non plus à une fuite massive des actionnaires. Les investisseurs ayant tendance à être de belles girouettes qui suivent le vent du jour, ce moment baissier pourrait encore s’inverser avec la présentation d’iOS 18, surtout si les fonctions d’IA (attendues) sont au programme.