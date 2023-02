L‘iPad est avec les services l’une des rares satisfactions de la publication des résultats du Q4 2022 d’Apple. Le gain de 20% de chiffre d’affaires serait à mettre à l’actif d’une augmentation des ventes de 15% sur le trimestre écoulé (18,1 millions d’unités écoulées). Sachant que le marché de la tablette recule de 8% sur la période, l’iPad gagne encore du terrain et occupe désormais 41% de part de marché, très loin devant les 17% de Pdm des Galaxy Tab de Samsung (7,7 millions d’unités) et les 11% de Pdm d’Amazon (4,9 millions d’unités). Derrière, on se partage les miettes, avec Lenovo à 5% de Pdm et un énorme gadin de -49% (!), et en 5ème position Huawei (tiens donc !), à 3% de Pdm mais aussi une grosse chute des ventes de 21%.

Pourquoi un tel rebond de l’iPad en fin d’année ? L’iPad a peut-être « profité » de la cherté des autres produits Apple : des iPhone à plus de 1000 euros, des Mac à plus de 2000 euros, alors même que si l’on en croit TechInsights qui a recueilli ces chiffres, le prix moyen unitaire de vente d’un iPad est de 520 dollars (contre près de 900 dollars pour un iPhone). Forcément dans ces conditions, l’étudiant(e) qui a besoin d’un petit notebook pour travailler (et souhaite rester dans l’écosystème Apple) a de plus en plus de raisons de privilégier un iPad accompagné d’un petit clavier plutôt qu’un MacBook…

Sur l’ensemble de l’année, la Pdm de l’iPad est à 39%, avec des ventes en légères baisse cette fois (-3%). Apple limite cependant la casse sachant que le marché de la tablette a chuté de 12% en 2022. Les deux gros gadins annuels sont à mettre à l’actif de Lenovo et de Huawei, qui ont vu leurs ventes chuter respectivement de 33 et 32%.