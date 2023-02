Cela fait un moment maintenant que les services d’urgence de plusieurs régions se plaignent du système de détection d’accidents de l’iPhone 14 et des dernières Apple Watch. Le système vient automatiquement appeler les secours quand un accident est détecté. Le problème est qu’il y a un nombre important de faux appels parce que l’iPhone 14 détecte un accident… qui n’a jamais eu lieu.

Un problème toujours d’actualité

Le dernier cas en date vient du comté de Summit dans le Colorado aux États-Unis, où se trouvent plusieurs stations de ski. Une personne responsable des appels aux secours et un officier de police se sont plaints que répondre aux faux appels déclenchés par les iPhone et les Apple Watch est une tâche qui prend beaucoup de temps et qui menace de détourner les ressources des urgences légitimes.

« Toute ma journée est consacrée à la gestion des notifications d’accidents », a déclaré Trina Dummer, directrice par intérim des services d’urgence du comté de Summit, qui a reçu 185 appels de ce type au cours de la semaine du 13 au 22 janvier. Au cours des hivers passés, le volume d’appels typique d’une journée chargée était environ la moitié de ce chiffre. Trina Dummer a déclaré que les faux appels menaçaient de désensibiliser les secours et de détourner des ressources limitées de véritables urgences. Mark Watson, un sergent du bureau du shérif local, a également déclaré que la situation avait un impact sur sa capacité à remplir efficacement ses fonctions.

Un porte-parole d’Apple a réagi auprès du New York Times à cette histoire : « Nous avons été informés que, dans certains scénarios spécifiques, ces fonctions ont déclenché les services d’urgence alors que l’utilisateur n’avait pas subi d’accident de voiture grave ou de chute brutale ». Il a ajouté qu’Apple avait optimisé la détection d’accidents avec iOS 16.1.2 sur iPhone et watchOS 9.2 sur Apple Watch en novembre. « La détection d’accidents et la détection des chutes sont conçues pour apporter de l’aide aux utilisateurs lorsqu’ils en ont le plus besoin, et elles ont déjà contribué à sauver plusieurs vies », a-t-il ajouté.