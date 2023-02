Les développeurs de Chromium (Google) travaillent sur un nouveau navigateur pour iOS qui a la particularité d’utiliser le moteur de rendu Blink et non WebKit d’Apple. Une telle application ne serait pas acceptée sur l’App Store étant donné les règles.

Bientôt le « vrai » Chrome sur iOS ?

Il faut savoir qu’il existe quelques moteurs de rendu utilisés par les navigateurs Internet. Safari utilise WebKit, Firefox s’appuie Gecko et la plupart des autres navigateurs (Chrome, Microsoft Edge, etc) utilisent Chromium/Blink. Le problème pour ces navigateurs est qu’Apple impose une règle de taille sur iOS : tous doivent utiliser WebKit. En d’autres termes, Chrome, Firefox et les autres qui existent sur l’App Store ne sont pas les « vrais » navigateurs tels que Google, Mozilla et les autres voudraient proposer, mais plutôt des équivalents de Safari.

Avec le nouveau navigateur développé par Google pour iOS qui s’appuie sur Blink, l’expérience serait différente, explique The Register. Le développement est en cours et certaines fonctionnalités sont manquantes. Malgré tout, le projet avance bien. Google indique que l’application se veut « un prototype expérimental […] dans le but de comprendre certains aspects des performances sur iOS », et « elle ne sera pas disponible pour les utilisateurs et nous continuerons à respecter les règles d’Apple ».

Ça, c’est du moins le discours aujourd’hui. En effet, Google ne pourrait pas proposer un navigateur sur iOS en utilisant Blink plutôt que WebKit. Mais les choses devraient évoluer avec iOS 17, notamment en Europe où Apple proposerait le support du sideloading pour se conformer aux directives européennes. Le sideloading permettra d’installer une application sans passer par l’App Store. On pourrait donc très bien penser que Google va proposer son Chrome avec WebKit sur l’App Store et son « vrai » Chrome pour iOS avec Blink via son site par exemple.

Outre l’Europe, d’autres régions réfléchissent sérieusement à pousser Apple à plus de concurrence et donc autoriser le sideloading. C’est notamment le cas du côté des États-Unis.