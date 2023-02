Les États-Unis se penchent sur le cas d’Apple, avec l’administration de Joe Biden voulant que les limitations en lien avec l’écosystème de l’iPhone sautent. Cela concerne les applications préinstallées, l’App Store, le sideloading et plus encore.

Plus de liberté sur iOS

L’administration nationale des télécommunications et de l’information (NTIA) est le principal conseiller du président des États-Unis en matière de politique des télécommunications et d’Internet. En avril 2022, la NTIA a annoncé lancer une enquête sur la concurrence dans les écosystèmes d’applications mobiles. L’enquête a été déclenchée par un décret sur la promotion de la concurrence dans l’économie américaine, dans le but de formuler des recommandations pour améliorer la concurrence, réduire les obstacles et maximiser les avantages pour les utilisateurs.

Cette semaine, la NITA a publié son rapport et celui-ci recommande les éléments suivants :

Les App Store alternatifs devraient être autorisés et les utilisateurs devraient être en mesure d’installer des applications sans passer par la boutique du constructeur. Il est question de contourner l’App Store dans le cas d’Apple et cette pratique a pour nom sideloading.

Les exigences qui interdisent aux développeurs d’utiliser des systèmes de paiement alternatifs pour les achats intégrés dans les applications doivent être interdites.

Les navigateurs Internet tiers doivent pouvoir offrir toutes les fonctionnalités et ne pas être soumis à des restrictions de moteur de rendu. Actuellement, Apple impose aux navigateurs (Chrome, Firefox, etc) d’utiliser sur iOS WebKit, le moteur de rendu de Safari.

Les applications préinstallées, les options par défaut et l’autoréférencement anticoncurrentiel doivent être limités, y compris dans les résultats de recherche.

Les utilisateurs devraient pouvoir choisir leurs propres applications par défaut et supprimer ou masquer les applications préinstallées.

Les processus d’examen des magasins d’applications comme l’App Store devraient être plus transparents.

Tout cela ressemble beaucoup à ce qui a été décidé du côté de l’Union européenne. Cela va d’ailleurs obliger Apple à faire des changements puisque la nouvelle directive (DMA) est en place. Selon les fuites, iOS 17 proposera le support du sideloading en Europe. Mais au vu du rapport américain, il est possible qu’Apple doive aussi activer le support aux États-Unis.