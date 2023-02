Google n’est pas le seul à développer un navigateur sur iOS sans utiliser WebKit d’Apple, Mozilla fait de même avec Firefox. Le groupe semble se préparer aux changements à venir avec iOS 17, à savoir la possibilité d’utiliser un moteur de rendu différent et ne plus passer obligatoirement par l’App Store.

Comme l’a remarqué The Register, le dépôt GitHub de Mozilla contient du code pour la version iOS de Firefox avec des références à GeckoView, en lien avec le moteur de rendu Gecko du navigateur. Pour sa part, Google prépare un navigateur avec son monteur Blink (Chromium).

Dans le cas de Mozilla, l’application pourrait techniquement être un simple test en interne. Mais le fait que les développeurs partagent leur avancée de façon publique sur GitHub suggère que le navigateur va avoir le droit à une sortie publique. Ainsi, Firefox pourrait embarquer Gecko et devenir le « vrai » Firefox, comme sur macOS et Windows.

Il faut savoir qu’il existe quelques moteurs de rendu utilisés par les navigateurs Internet. Safari utilise WebKit, Firefox s’appuie Gecko et la plupart des autres navigateurs (Chrome, Microsoft Edge, etc) utilisent Chromium/Blink. Le problème pour ces navigateurs est qu’Apple impose une règle de taille sur iOS : tous doivent utiliser WebKit. En d’autres termes, Chrome, Firefox et les autres qui existent sur l’App Store ne sont pas les « vrais » navigateurs tels que Google, Mozilla et les autres voudraient proposer, mais plutôt des équivalents de Safari.

Officiellement, Google a assuré que sa version du navigateur en test « ne sera pas disponible pour les utilisateurs et nous continuerons à respecter les règles d’Apple ». Mais on se doute que c’est le discours actuel et que cela va changer, notamment quand iOS 17 sera disponible. On peut s’attendre au même scénario avec Mozilla et Firefox.