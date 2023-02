Alors que Tim Cook a annoncé l’arrivée prochaine d’Apple Pay Later, le service a le droit à une nouvelle bêta qui est désormais disponible pour les employés dans les Apple Store américains, selon Bloomberg. Cela représente plus de 80 000 personnes au total.

Apple Pay Later est un service qui a été annoncé lors de la WWDC 2022 et qui se veut une option de financement avec la logique de « achetez maintenant, payez plus tard ». Il permettra aux clients éligibles (aux États-Unis au départ) de fractionner un achat effectué avec Apple Pay en quatre paiements égaux sur six semaines, sans intérêt ni frais à payer. Cette fonctionnalité sera intégrée à l’application Cartes d’Apple sur iPhone et iPad.

Il y avait déjà un test avec les employés d’Apple dans les bureaux, voilà maintenant que cela concerne aussi ceux dans les Apple Store. L’objectif est d’avoir un maximum de retours afin de s’assurer que tout fonctionne bien avant le lancement public. Celui-ci pourrait intervenir avec iOS 16.4, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Tim Cook, le patron d’Apple, a seulement évoqué un lancement pour bientôt, sans donner une date.

Dans le même temps, Bloomberg précise qu’Apple a également développé une fonction de financement distincte appelée « Apple Pay Monthly Installments » (versements mensuels par Apple Pay) en partenariat avec la banque Goldman Sachs. Ce service permet aux clients de répartir le coût de transactions importantes sur plusieurs mois, avec des intérêts. Apple n’a pas encore annoncé publiquement cette fonctionnalité.