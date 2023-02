Apple Pay Later a déjà été annoncé et Tim Cook révèle que sa disponibilité est pour « bientôt ». Le dirigeant l’a dévoilé à la suite de la publication des résultats financiers d’Apple, lors d’une interview avec CNBC.

Les employés de la société testent actuellement Apple Pay Later pour s’assurer que tout fonctionne correctement. « Ce sera bientôt lancé », a déclaré Tim Cook, sans plus de précision sur la date de disponibilité.

Apple a annoncé Apple Pay Later en juin 2022, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC avec notamment la présentation d’iOS 16. Le nouveau service permettra de fractionner un achat en quatre paiements égaux sur six semaines et il n’y aura pas d’intérêts ni d’autres frais. Intégré à l’application Cartes d’Apple et conçu en tenant compte de la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later permettra d’afficher, de suivre et de payer les commandes. Les utilisateurs pourront demander à utiliser le service au moment de passer à la caisse.

Au départ, ce sera disponible aux États-Unis et Apple n’a rien dit concernant la disponibilité à l’international.

Le service aurait dû être déjà disponible, mais Apple a rencontré des défis techniques et d’ingénierie assez importants dans le déploiement. Cela a entrainé des retards. Reste à savoir maintenant quand les utilisateurs pourront réellement en profiter. Est-ce que ce sera avec iOS 16.4 ? Ou faudra-t-il attendre une autre mise à jour ?