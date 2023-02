L’Apple Watch Ultra en 2025 (et non 2024) semble bien parti pour avoir le droit à un écran MicroLED. L’information avait déjà été évoquée par l’analyste Ross Young et elle se confirme un peu plus aujourd’hui.

L’Apple Watch Ultra MicroLED pas avant 2025

L’analyste spécialisé dans les écrans s’appuie sur l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du fournisseur Osram. Celui-ci fait bien comprendre que 2025 sera une année importante pour lui et le MicroLED :

Permettez-moi maintenant de vous fournir des informations supplémentaires concernant notre programme de développement et d’industrialisation de notre technologie MicroLED de pointe à petite structure. Sur la base des dernières informations et évaluations disponibles, nous pouvons ajouter que nous prévoyons actuellement de commencer à enregistrer des revenus pertinents de notre technologie MicroLED en 2025. Je peux également confirmer et souligner que l’engagement des clients dans ce domaine est très profond, significatif et actif. Les réactions du marché que nous avons reçues confirment clairement que nous détenons une position stratégique de leader dans la technologie MicroLED de petite taille, et que nous sommes en première ligne pour l’industrialisation à haut volume de cette technologie de nouvelle génération. Nous continuons à consacrer d’importantes dépenses de R&D à ce programme afin de mener à bien le processus d’industrialisation en cours, en poursuivant l’achèvement à la baisse au fil du temps, et en collaboration avec les partenaires de l’écosystème.

Ross Young n’était pas le seul à évoquer un écran MicroLED pour l’Apple Watch Ultra, d’autres l’ont annoncé comme l’analyste Jeff Pu. Mais plusieurs rumeurs faisaient état d’un lancement en 2024. Seul Ross Young évoquait une arrivée en 2025 et le fournisseur Osram semble lui donner raison.

Si l’on en croit les informations qui circulent, l’écran MicroLED de l’Apple Watch Ultra aura une taille de 2,1 pouces, là où l’écran actuel mesure 1,92 pouce (c’est 1,77 pouce pour l’Apple Watch Series 8). Pour sa part, la technologie MicroLED permettra d’avoir une luminosité plus élevée, une consommation d’énergie réduite et un contraste amélioré par rapport aux écrans OLED existants.