L’Apple TV 4K fait son retour chez Free. Le boîtier multimédia avait disparu en début de semaine, le fournisseur d’accès indiquant « bientôt de retour ». Et voilà justement qu’il est de retour pour les abonnés Freebox.

Free propose l’Apple TV 4K aux nouveaux abonnés Freebox Delta et Pop. Le boîtier fait office de décodeur pour voir les chaines de télévision par le biais de l’application OQEE. Il est naturellement possible de l’utiliser pour d’autres applications et services, comme le streaming avec Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ et plus encore.

L’Apple TV 4K proposée était jusqu’à présent la deuxième génération (celle qui est sortie en 2021) et cela semble toujours le cas aujourd’hui, alors qu’il existe la troisième génération. Le modèle que l’on retrouve chez Free n’a donc pas la puce A15 ni le support du HDR10+. Le prix reste inchangé, c’est 2,99€/mois pendant 48 mois ou 143,52€ en achat unique. C’était par contre très intéressant au lancement de l’offre en 2021 avec un tarif de 99€, là où Apple facturait son boîtier 199€. Puis Free a augmenté le prix de son offre en 2022 à 143,52€.

Si vous allez souscrire à une Freebox Delta ou Pop et que l’Apple TV 4K vous intéresse, rendez-vous sur le site de Free pour profiter de l’offre. À noter qu’il n’est pas possible de souscrire à l’Apple TV 4K en multi-TV.