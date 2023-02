Plusieurs utilisateurs de HomePod et HomePod mini rapportent des soucis de synchronisation entre leur enceinte connectée et leurs accessoires HomeKit. Les retours s’accumulent rapidement sur les réseaux sociaux, et pour ne rien arranger, il n’y aurait pas de solutions « à la marge » à ces problèmes : la réinitialisation du HomePod ne donne rien le plus souvent, même si cela semble fonctionner dans certains cas. Le message renvoyé par le système est toujours le même : « Apparemment, vous n’avez configuré aucun accessoire HomeKit ». Ce bug extrêmement gênant est intervenu à chaque fois après la dernière mise à jour système des HomePod (la 16.3.1).

Depuis qlqs jours, tous mes HomePod (mini et classiques) ne détectent plus mes accessoires HomeKit -> « Apparemment, vous n’avez configuré aucun accessoire HomeKit…. ». J’ai tenté une reinitialisation d’un HomePod sans changement. Des idées ? iPad, iPhone et Mac sont en beta. — Mickaël Meynard (@TheiMika) September 6, 2021

Ce bug de synchro semble totalement aléatoire : tous les utilisateurs ne sont pas concernés (même ceux qui ont pléthore d’accessoires HomeKit à synchroniser avec leur HomePod et il en va de même pour les ébauches de solutions. certains retrouvent un fonctionnement normal avec juste un redémarrage de leur enceinte, d’autres restent dans la galère après avoir tout réinitialisé. Décidément, Apple a bien du mal à stabiliser ses mises à jour, de moins en moins souvent épargnées par les bugs en tous genre. Apple n’a pas encore réagi, et l’on ne peut qu’espérer qu’un correctif soit mis en place dans les meilleurs délais.