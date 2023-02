Le jeu Myst fête ses 30 ans et voilà que le remake est maintenant disponible au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Cyan, qui s’est occupé du développement, a simplement choisi le nom Myst Mobile.

Voici comme Cyan présente le remake de Myst sur iPhone et iPad :

Partez pour l’île de Myst et tentez d’élucider le mystère qui vous attend là-bas. À mesure que vous découvrirez ce qui s’est passé sur l’île, vous vous retrouverez à jouer un rôle déterminant dans une intrigue épique dont le dénouement reste encore à écrire. L’île est truffée de secrets : familiarisez-vous avec votre environnement et voyez avec quoi vous pouvez interagir. Chaque énigme que vous résoudrez vous amènera à explorer davantage l’île et vous permettra de trouver des moyens de rejoindre d’autres univers époustouflants et surréalistes appelés « Ages ».

Il est nécessaire d’avoir un iPhone ou iPad équipé d’une puce A12 au minimum (iPhone XS/XS Max/XR/SE 2, iPad mini 5, iPad Air 3 ou iPad 8) pour jouer. Il y a également une compatibilité avec les iPad supportant les puces M1 et M2. Cyan affirme que le jeu a été optimisé pour les appareils M1 et qu’il fonctionne de manière ultra-rapide sur les puces M2 en particulier, avec des graphismes qui rivalisent avec ceux des consoles. Le jeu prend en charge les claviers et les trackpads, ainsi que les manettes.

Myst Mobile est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. À noter qu’il existe un achat intégré à 11,99€ qui permet de débloquer l’extension Ages.