Depuis un moment maintenant, Apple prépare un système d’achat qui permettra d’avoir un iPhone, iPad ou Mac par le biais d’un abonnement. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, ce système connaît du retard.

Le programme d’abonnement pour l’iPhone aurait dû être lancé en même temps que l’iPhone 13 en 2021 ou l’iPhone 14 en 2022. Mais tout ne se passe pas comme prévu et il a souffert de revers techniques et d’ingénierie qui ont conduit à une progression lente et à des délais non respectés. Le projet n’est cependant pas abandonné, il est toujours en préparation chez Apple.

Le programme sera différent des autres options de financement pour les acheteurs d’iPhone car le coût mensuel ne sera pas le prix de l’appareil réparti sur 12 ou 24 mois. Il s’agirait plutôt d’une redevance mensuelle à déterminer qui dépend de l’appareil choisi par l’utilisateur. Apple n’a pas encore annoncé publiquement ce service.

Il s’agit d’un système présenté comme ambitieux parce qu’Apple veut utiliser sa propre plateforme pour gérer toute la partie des finances, plutôt que s’appuyer sur un partenaire tiers (comme un groupe financier). Le nom est Projet Breakout en interne, avec Apple qui veut gérer les vérifications, approbations et historiques des transactions.

Il n’y a pour le moment pas de nouvelle date pour l’arrivée du programme d’abonnement pour l’iPhone. À l’inverse, ça se précise un peu plus pour Apple Pay Later, le service qui permettra de fractionner un achat en quatre paiements égaux sur six semaines, sans intérêts ni d’autres frais. Tim Cook, le patron d’Apple, a récemment évoqué une arrivée pour « bientôt ». Aujourd’hui, on apprend que ce serait pour mars ou avril (du mois aux États-Unis).