BOE veut mettre un terme à la position dominante de Samsung dans la supply chain de l’iPhone. Le fabricant chinois a déjà reçu un plus gros volume de commandes d’écrans pour l’iPhone 14, et devrait encore augmenter la voilure pour l’iPhone 15/15 Pro. Mais BOE voit beaucoup plus loin et espère obtenir 70% des commandes d’écrans OLED pour l’iPhone 16 ! Face à la pression, Samsung a répliqué en justice devant l’ITC, se plaignant que les boutiques de réparation mobile utilisent des dalles OLED qui enfreignent nombre de ses brevets. Comme ces dalles viennent toutes de Chine, et notamment du fabricant BOE, cela donne un peu l’impression que Samsung se dote d’une arme juridique préventive contre le second fournisseur d’écran de l’iPhone.

Peu impressionné par cette tactique judiciaire, BOE s’est rapproché du japonais Canon pour se fournir en appareils de production pour les dalles OLED de 8ème génération. Samsung devrait malgré tout recevoir ces machines de pointe avant tout le monde, suivi par LG… et BOE donc. La compétition devient vraiment acharnée autour des écrans de l’iPhone .