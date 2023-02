Une version de Firefox sur iPhone sans utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari, est en préparation et Mitchell Baker, la PDG de Mozilla, a récemment évoqué le sujet lors d’une interview avec The Verge.

Firefox sans WebKit en préparation sur iOS

Il faut savoir qu’il existe quelques moteurs de rendu utilisés par les navigateurs Internet. Safari utilise WebKit, Firefox s’appuie Gecko et la plupart des autres navigateurs (Chrome, Microsoft Edge, etc) utilisent Chromium/Blink. Le problème pour ces navigateurs est qu’Apple impose une règle de taille sur iOS : tous doivent utiliser WebKit. En d’autres termes, Chrome, Firefox et les autres qui existent sur l’App Store ne sont pas les « vrais » navigateurs tels que Google, Mozilla et les autres voudraient proposer, mais plutôt des équivalents de Safari.

Il a été récemment découvert que Mozilla travaillait sur une version de Firefox pour iOS qui utilise non pas WebKit mais le moteur Gecko. Si l’on en croit les rumeurs, les navigateurs pourront utiliser des moteurs alternatifs dès cette année avec iOS 17, le tout grâce à une nouvelle directive européenne.

« Nous sommes toujours en train de travailler dessus et de nous demander : ‘que pourrions-nous faire si nous avions la possibilité d’offrir le produit que nous voulons ?’. Donc, nous sommes toujours à l’affût », a déclaré la PDG de Mozilla. Elle reste toutefois vague sur la disponibilité. « Quand nous serons prêts à parler de ça, vous le verrez ici ».

Mitchell Baker a également souligné que les utilisateurs sont plus disposés à envisager de changer de navigateur sur leur téléphone que sur d’autres plateformes. « Il y a des preuves, nous trouvons, que le cas d’utilisation des navigateurs sur les téléphones n’est pas si établi », a-t-elle expliqué. « La mémoire musculaire n’est pas aussi nette. Les gens sont au moins plus disposés à le faire ».

Elle reconnaît dans le même temps qu’il faut de bons arguments pour pousser les utilisateurs à changer de navigateur Internet. « Vous avez besoin de quelque chose sur le téléphone. Cependant, plus de gens changent Safari sur un iPhone que dans d’autres endroits », dit-elle.

De plus, la dirigeante estime que « la nature fermée » des iPhone « vaut absolument la peine d’être examinée et de s’engager ». Selon ses dires, cela ne comprend pas seulement l’exigence de WebKit, mais aussi des choses comme les valeurs par défaut du système (comme l’ouverture des liens dans un navigateur précis).