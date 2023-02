L’outil AltStore, qui permet d’installer des applications sans passer par l’App Store (sideloading), est sympathique, mais dispose d’une limite de trois applications. C’est en réalité lié au fonctionnement d’Apple. Mais le mécanisme MacDirtyCow va permettre de contourner cette limitation.

Un système basé sur MacDirtyCow sera intégré à AltStore afin que les utilisateurs d’iOS ou iPadOS 14.x-16.1.2 puissent installer plus de trois applications via l’outil. Une option apparaîtra dans les réglages et permettra d’activer ou désactiver le mécanisme.

La fonctionnalité est pour le moment en test avec la bêta 1.6.1 d’AltStore. La première bêta est arrivée au début du mois et la deuxième a fait ses débuts il y a quelques jours. Elle est pour le moment disponible pour les membres Patreon. La version finale, qui n’a pas encore de date de sortie, sera disponible gratuitement pour tout le monde.

Pour rappel, AltStore devrait devenir « obsolète » avec iOS 17 parce qu’Apple devrait justement ajouter le support du sideloading. Le fabricant va le faire non pas pour faire plaisir aux utilisateurs, mais parce que le DMA, à savoir une nouvelle directive de l’Union européenne, va obliger les fabricants à faire des ajustements. Cela implique notamment de ne plus forcer les utilisateurs à passer par les boutiques comme l’App Store ou le Play Store pour installer des applications. Il y aura des App Store alternatifs et la possibilité de télécharger des applications depuis Internet.