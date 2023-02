La longue attente est sur le point de prendre fin. Call of Duty: Warzone Mobile est disponible en précommande sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ! Pas de date de lancement ferme, mais cela ne devrait donc plus tarder. Le pitch du jeu ne fait pas dans la dentelle (headshot dans la traduction): « Permettant jusqu’à 120 joueurs en direct dans une partie sur mobile, Call of Duty: Warzone Mobile est prêt à redéfinir le Battle Royale sur mobile. Grâce à la nouvelle technologie Call of Duty 2.0, les joueurs de Call of Duty: Warzone Mobile peuvent partager des fonctionnalités sociales comme les amis et les chats de discussion, l’EXP, les inventaires d’armes, les attirails et même le Passe de combat sur toutes les plateformes pour une expérience Call of Duty véritablement connectée ».

Les joueurs qui précommanderont le titre auront droit à quelques bonus au lancement, comme le M4-Archidémon, le semi-automatique X12 avec le skin Prince des Enfers, l’emblème Démon Familier, ou bien encore la personnalisation Flamme de l’ennemi. Il sera nécessaire de disposer à minima d’un appareil équipé d’un processeurA12 et tournant sous iOS 15 pour en profiter (iPhone XR, iPad Air 3, iPad 8 ou modèles plus récents).