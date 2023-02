Si le casque Reality Pro devrait être dévoilé lors de la prochaine WWDC, les rumeurs se télescopent un peu concernant le second modèle de casque XR. Les rumeurs tablaient initialement sur un modèle moins cher et aussi un peu moins premium, mais l’analyste Ming Chi Kuo estime de son côté qu’il y aura non pas un mais deux modèles à suivre en 2025, soit un modèle de casque AR/VR toujours positionné sur le haut de gamme (le successeur du Reality Pro en somme) et un second modèle un peu plus accessible (selon les critères d’Apple) mais aussi un peu moins richement doté en composants. La prévision de Kuo n’est pas vraiment raccord avec les fuites les plus récentes sur le sujet, des fuites qui tablent plutôt sur la disponibilité d’un seul modèle meilleur marché dès 2024.

En revanche, Kuo abonde dans le sens des dernières informations de Nikkei Asia concernant la participation active de Luxshare à la supply chain du Reality Pro. Dans le détail, Pegatron transfèrerait tout ou partie de ses ressources de production en AR/VR vers Luxcaseict, un joint venture entre Luxshare ICT et Pegatron. Ce joint venture serait dirigé principalement par Luxshare ICT, qui aurait en charge la production du second modèle haut de gamme. Les économies d’échelle réalisées tout au long du processus permettraient à terme de réduire les coûts de production et donc le prix final, ce qui serait l’objectif premier d’Apple dans la perspective d’une véritable démocratisation des technologies XR.

Enfin, Kuo estime qu’il existe des probabilités de plus en plus fortes que le Reality Pro soit commercialisé lors du troisième trimestre de l’année en cours, presqu’en même temps que la prochaine génération d’iPhone.