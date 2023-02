Le casque Reality Pro d’Apple n’a pas encore été présenté que son successeur est déjà en préparation ! D’après les rumeurs les plus récentes, le casque de réalité mixte Reality Pro serait dévoilé lors de la prochaine WWDC et son tarif serait particulièrement salé, sans doute aux alentours des 3000 dollars (voire plus). Bien conscient que ce prix d’entrée dans la VR « Made by Apple in California » en laissera beaucoup sur le carreau, Apple préparerait activement un second modèle beaucoup plus accessible et forcément aussi beaucoup moins cher à produire.

Le Nikkei Asia affirme même aujourd’hui que Foxconn participerait activement à cette baisse des coûts en optimisant son appareil de production pour le casque. L’objectif serait d’atteindre des coûts de production compatibles avec un tarif plus proche de celui d’un MacBook Pro standard (soit 2000 dollars, ce qui resterait très cher pour un casque XR). Ce second modèle serait un peu moins sophistiqué que le Reality Pro présenté en juin, mais il faut espérer que les composants restent haut de gamme (2000 dollars tout de même…). Cette rumeur d’un second voire d’un troisième modèle n’est pas récente, mais l’on comprend ici qu’Apple en est déjà à l’étape de la pré-production.

Pour rappel, le casque Reality Pro disposerait de deux lentilles Pancake sur un écran Micro-OLED 4K, HDR, avec un FoV de 120° (pour chaque œil), de 14 caméras et capteurs (dont un LiDAR) garantissant le hand-tracking, le face-tracking, l’eye-tracking (avec rendu fovéal) et même le leg-tracking (mouvement des jambes), d’un mode AR couleur et 4K (accessible via une molette sur le côté du casque), du Wi-Fi 6E, et de deux processeurs, soit un dérivé du M2 encore plus puissant que le processeur d’un Mac, et un dérivé du H2 pour les calculs liés aux nombreux capteurs. Le casque aurait un look design et pèserait entre 300 et 400 grammes, la batterie (2 heures d’autonomie) étant déportée sur l’arceau ou à la ceinture. Apple adapterait nombre de ses services pour la VR (App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Messages) et aurait conçu une interface dédiée (xrOS ?).