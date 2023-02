C’est cette année qu’Apple doit lancer son casque mêlant réalité augmentée et réalité virtuelle, et de nouveaux détails voient aujourd’hui le jour, notamment le fait qu’il ne serait pas obligatoire d’y connecter son iPhone selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Pas d’iPhone obligatoire avec le casque Apple

Ainsi, il serait possible d’utiliser le casque — qui aurait pour nom Reality Pro — sans avoir obligatoirement l’iPhone à proximité, ce qui n’était pas le cas avec l’Apple Watch à son lancement. L’utilisateur pourrait ainsi configurer l’appareil sans avoir son téléphone et réaliser différentes opérations, comme télécharger des applications, synchroniser les données iCloud et plus encore.

De plus, la saisie dans l’air, à savoir la méthode d’Apple pour saisir du texte en utilisant les mouvements des yeux et les gestes de la main avec l’appareil, serait activée sur les derniers prototypes en date. La fonction est « délicate » fait savoir Gurman, expliquant qu’il est toujours possible de lier son iPhone pour utiliser le clavier. L’espoir au sein d’Apple est d’apporter des améliorations rapides après la sortie du casque.

Aux dernières nouvelles, Apple présentera son casque de réalité mixte Reality Pro en juin à l’occasion de la WWDC. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir iOS 17 et les futures mises à jour logicielles. Quant à la commercialisation, le casque n’arriverait pas avant la fin de 2023. Cette période de quelques mois devrait permettre aux développeurs de concevoir leurs premières applications.

Les prochains modèles sont en préparation

Apple pense aussi à l’avenir et développe un deuxième casque qui sera moins cher et qui arriverait à la fin de 2024 ou dans le courant de 2025. Ce modèle aurait un écran et des composants liés au processeur avec une qualité inférieure à celle du Reality Pro. C’est ce qui permettra de baisser le prix. Le nom devrait être Reality One.

À noter qu’un casque Reality Pro 2 est également en préparation. Apple se focalise sur l’amélioration des performances avec ce modèle. Alors que le modèle de première génération contiendra la puce M2 ainsi qu’une puce secondaire pour le traitement de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, il ne serait pas assez puissant pour produire une qualité graphique au niveau souhaité par Apple. Par exemple, FaceTime ne prendra en charge que les représentations réalistes en réalité virtuelle de deux personnes à la fois avec le casque de 2023, plutôt que de tous les participants. Pour sa part, le Reality Pro de deuxième génération pourrait être équipé d’une variante de la puce M3 ou M4 pour renforcer ses capacités graphiques.