Malgré les prédictions de Ming Chi Kuo, et si l’on en croit le site coréen The Elec, Samsung et non BOE devrait rester le principal producteur de dalles OLED pour le prochain iPhone 16. Le chinois BOE récupèrerait en revanche le gros de la production des écrans OLED de l’iPhone SE de 4ème génération, soit le modèle qui devrait être disponible en 2024. Il se murmure en effet que l’iPhone SE (4) sera bel et bien équipé d’un écran OLED (6,1 pouces), à l’instar des modèles d’iPhone plus haut de gamme. Les économies d’échelle auraient fini par faire chuter les coûts de production de l’OLED, ce qui permettrait à Apple de proposer ce type d’affichage sur une plus grande variété d’appareils.

LG Display et Samsung resteraient peut intéressés par la production de dalles OLED d’entrée de gamme, ces dernières étant moins rentables puisque vendues au client avec moins de marge. Ce déficit de marge ne fait pas peur à BOE, qui verrait surtout ici un moyen de consolider sa place dans la supply chain de l’iPhone. Pour Apple aussi, le choix de BOE a une valeur stratégique : privilégier une société chinoise pour la production des écrans de l’iPhone permettrait de gagner encore quelques faveurs de Pékin, ce qui est forcément un atout dans un contexte géostratégique pour le moins fluctuant entre les Etats-Unis et la Chine.