En plus d’annoncer les iPhone 14 et 14 Plus en jaune, Apple fait savoir que la fonction de SOS d’urgence par satellite va être disponible dans six nouveaux pays ce mois-ci. On retrouve la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Italie, le Luxembourg et le Portugal.

Le service a fait ses débuts en novembre aux États-Unis et au Canada. Apple l’a ensuite proposé en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en décembre. Voilà maintenant que six autres pays européens vont pouvoir en profiter ce mois-ci. Apple ne donne pas encore une date de disponibilité précise.

Fonctionnement du service

Pour rappel, la fonction permet d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. Le service met les utilisateurs en relation avec des centres relais où travaillent des spécialistes des urgences formés par Apple qui préviendront les centres d’appels d’urgence, ou autres services d’assistance, afin de leur fournir l’aide dont ils ont besoin.

Lorsqu’un utilisateur ne parvient pas à contacter les services d’urgence parce qu’il n’a pas de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi, le service SOS d’urgence par satellite affiche une interface simple lui permettant de contacter les secours via une connexion par satellite. L’écran affiche alors quelques questions essentielles dont les réponses sont transmises aux secours en complément du message initial, pour les aider à rapidement évaluer la situation et le localiser. Apple a collaboré avec des experts afin de mettre au point des questions et des protocoles standards visant à identifier les raisons les plus fréquentes de contacter les services d’urgence.

Une fois le questionnaire complété, l’interface indique à l’utilisateur comment orienter son iPhone pour se connecter à un satellite et envoyer son message initial. Ce dernier comporte les réponses aux questions qui lui ont été posées, sa position et son altitude, le niveau de batterie de son iPhone et sa fiche médicale, si celle-ci a été configurée au préalable. Le questionnaire et les messages de suivi sont directement transmis par satellite à des centres relais où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour lui. Une retranscription peut également être partagée avec les contacts d’urgence de l’utilisateur, afin de les tenir informés.