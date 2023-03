Apple a déjà annoncé du changement avec iOS 16.4 et plus précisément l’accès aux bêtas. C’est la fin des profils, il faut maintenant que l’appareil utilise un compte Apple enregistré comme compte développeur payant. Ça se précise un peu plus avec la bêta 3, proposée aujourd’hui.

Image MacRumors

Avec les premières bêtas d’iOS 16.4, Apple indiquait que l’appareil devait utiliser un compte enregistré comme compte développeur. Avec la bêta 3 du jour, une nouvelle option apparaît et permet de définir un autre compte. Ainsi, on peut avoir un compte Apple principal pour iOS, iCloud et tout le reste, et un compte développeur séparé juste pour accéder aux bêtas. Il est bon de noter que ce sera aussi possible pour les bêtas publiques.

En allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, vous pouvez vous rendre dans la section des bêtas, choisir le canal pour les développeurs ou les testeurs publics, puis toucher l’option en bas pour définir un compte Apple qui sera utilisé. Vous pourrez ainsi télécharger les bêtas, tout en conservant votre compte Apple principal sur votre iPhone ou iPad.

Ce nouveau système d’Apple permet aux développeurs de basculer sur le canal des bêtas en allant directement dans les réglages d’iOS, sans devoir télécharger un profil. Par contre, cela va bien embêter tous ceux qui téléchargeaient le profil sur des sites Internet pour profiter des bêtas sans payer le compte développeur (99$/an). Ce sera une réalité pour les futures versions d’iOS 16.4 et pour iOS 17 bien sûr.