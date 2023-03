Apple propose aujourd’hui la troisième bêta publique (build 20E5229e) d’iOS 16.4 sur iPhone et d’iPadOS 16.4 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

La principale nouveauté à retenir avec la troisième bêta est qu’Apple a ajouté la possibilité de définir un compte Apple spécifique pour accéder aux bêtas. On peut ainsi avoir son compte Apple pour tout (iOS, iCloud, App Store, etc) et un autre compte développeur séparé pour accéder aux bêtas. Pour rappel, ce système va remplacer les profils que l’on télécharge pour basculer son appareil sur le canal des bêtas.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la troisième bêta publique d’iOS 16.4. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible, mais un opérateur brésilien a récemment suggéré une sortie pour ce mois-ci.

Du côté du Mac, Apple propose la troisième bêta publique de macOS 13.3. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Apple ne communique pas la date de sortie, mais il est fort probable que la version finale sortira ce mois-ci aux côtés d’iOS 16.4. À noter qu’il y aura aussi tvOS 16.4 sur l’Apple TV et watchOS 9.4 sur l’Apple Watch.