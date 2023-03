Spotify a profité de son rendez-vous Stream On pour faire quelques annonces, dont un changement d’interface de son application. Le service de streaming musical a décidé de s’inspirer de TikTok avec notamment le défilement à la verticale.

Lors de sa présentation, Spotify a présenté le changement comme « une nouvelle interface mobile dynamique conçue pour une découverte plus approfondie et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans ».

Voici les éléments mis en avant par Spotify :

Prévisualisations des musiques, des podcasts, des programmes et des livres audio sur la page d’accueil : il suffit de se rendre dans les sections dédiées pour découvrir les prévisualisations visuelles et audio des playlists, des albums, des épisodes de podcasts et des livres audio. Ensuite, un appui permet d’enregistrer ou partager, approfondir les pages de l’artiste ou du podcast, lire depuis le début ou poursuivre l’écoute là où l’aperçu s’est terminé.

Nouveaux flux à découvrir dans la recherche : faites défiler vers le haut ou vers le bas pour découvrir de courts extraits de morceaux appartenant à vos genres préférés. Vous pouvez ensuite enregistrer le morceau dans une playlist, suivre l'artiste ou le partager avec vos amis, le tout à partir d'un seul endroit. Vous pouvez également explorer des genres apparentés à l'aide des hashtags dans le flux pour découvrir facilement de nouveaux favoris. Vous pouvez même prévisualiser des titres sur certaines de vos playlists préférées.

La nouvelle interface est donc annoncée, mais Spotify ne communique pas encore une date de disponibilité précise. Le service se contente de dire que ce sera progressivement en place sur application iOS et Android au fil des semaines et mois.