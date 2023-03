Malgré des ventes en baisse, l’iPhone a continué de surdominer le marché mobile au Japon durant l’année 2022. Si l’on en croit IDC, 34,3 millions de smartphones se sont écoulés au Japon l’an dernier, soit une baisse des ventes de 16%. Et sur ces 34,3 millions de smartphones, on compte pas moins de 16,6 millions d’iPhone, soit une part de marché de 48,4% (-3,8% par rapport à 2021). On notera que le Japon et les Etats-Unis sont les seuls pays dans le monde dans lesquels l’iPhone occupe à lui seul la moitié du marché mobile.

Durant le quatrième trimestre, l’iPhone a même accru sa domination : Apple a vendu 4,4 millions d’iPhone (principalement des iPhone 14 Pro), sur un total de 8,5 millions de smartphones écoulés, soit une part de marché de 51,2% ! Comme en Chine, les opérateurs locaux ont multiplié les promotions sur l’iPhone (avec l’accord d’Apple bien sûr), ce qui a maintenu les ventes à un niveau très élevé dans un pays où la marque à la pomme bénéficie d’une excellente image de marque. L’analyste d’IDC Masafumi Ibe estime même que sans les contraintes de disponibilité liées aux difficultés de la supply chain chinoise (principalement à Zhengzhou), les ventes d’iPhone au Japon auraient même été supérieures.