Apple travaille toujours sur le fait d’avoir Face ID placé sous l’écran de l’iPhone, mais il faudra encore patienter pour l’avoir puisque ce ne sera pas prêt avant 2025 selon les informations de Ross Young. L’analyste est très bien informé en ce qui concerne les écrans.

Auparavant, il était question de l’arrivée de Face ID sous l’écran des iPhone 16 Pro, à savoir les modèles qui sortiront en 2024. Mais Ross Young fait comprendre aujourd’hui que ce ne sera pas prêt pour l’année prochaine et qu’il faudra attendre 2025… au mieux. Cela signifierait donc une disponibilité avec les iPhone 17 (les modèles Pro qui plus est).

Doit-on s’attendre à un écran occupant complètement la surface avant ? Ce n’est pas certain. Young explique que Face ID devrait bel et bien être sous l’écran, mais Apple proposerait toujours un trou pour y loger le capteur frontal pour les selfies.

Il est bon de noter que The Elec, un média coréen, avait indiqué en janvier que l’iPhone 16 Pro (en 2024 donc) aurait le droit à Face ID sous l’écran. Ross Young a l’avantage d’avoir de très bonnes sources dans tout ce qui touche les écrans, il est donc probable que ce sera bel et bien en 2025 au plus tôt et non en 2024.

Pour leur part, les quatre variantes de l’iPhone 15 auront le droit à la Dynamic Island. Ce sera une nouveauté puisque la Dynamic Island était réservée aux modèles Pro avec les iPhone 14.