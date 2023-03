En décembre, Apple a annoncé du changement au niveau de l’App Store avec la mise en place de 900 prix différents, soit 700 de plus qu’auparavant. C’était au départ réservé aux applications qui proposaient des abonnements. Désormais, toutes les autres applications peuvent en profiter.

Voici ce qu’Apple indique dans son annonce :

Les outils de l’App Store offrent un moyen simple et pratique de gérer les prix sur les marchés internationaux. Le 9 mai 2023, les prix des applications existantes et des achats uniques dans l’application seront mis à jour dans les 175 vitrines de l’App Store afin de tirer parti de la nouvelle tarification mondiale améliorée. Les prix mis à jour seront égalisés à l’échelle mondiale en fonction du pays ou de la région de base sélectionnée, à l’aide d’informations sur les taux de change accessibles au public et fournies par des fournisseurs de données financières. Ces gammes de prix suivront également les conventions les plus courantes dans chaque pays ou région afin que les prix soient plus pertinents pour les clients.

Il y a donc 900 prix sur l’App Store. Le plus bas est 29 centimes et le plus haut est 11 999,99€ dans les pays de l’Union européenne.

Si vous êtes un développeur et proposez une application payante, vous pouvez retrouver davantage d’informations sur cette page.