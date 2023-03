L’Autorité de la concurrence britannique, à savoir la Competition and Markets Authority (CMA), enquête sur Apple et plus exactement sur les accusations de monopole au niveau de l’App Store. Le régulateur a décidé de prolonger l’enquête jusqu’en mai.

En novembre, l’autorité britannique avait décidé d’ouvrir une enquête concernant la domination d’Apple et de Google sur mobile avec respectivement iOS et Android. Les réponses à sa consultation de juin avaient révélé un « soutien substantiel » en faveur d’une enquête complète sur la façon dont Apple et Google dominent le marché, et sur la façon dont Apple restreint le cloud gaming par le biais de son App Store.

La consultation a révélé que 86% des personnes interrogées sont favorables à un examen plus approfondi de la domination du marché par Apple et Google. Les groupes proposant des navigateurs Internet, les développeurs Web et les fournisseurs de services de cloud gaming ont déclaré que les écosystèmes mobiles des géants de la tech nuisent à leurs activités, freinent l’innovation et ajoutent des coûts inutiles. Pour rappel, la CMA a déjà estimé qu’Apple et Google représentaient un « duopole effectif ».

En janvier, Apple a demandé à l’Autorité britannique de la concurrence de réexaminer sa décision consistant à lancer une enquête sur son écosystème mobile au Royaume-Uni. Estimant que la CMA n’a respecté aucune de ses exigences légales lors de l’officialisation de l’enquête, Apple a demandé à ce qu’elle soit tout simplement annulée.