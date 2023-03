Apple et son partenaire de fabrication Foxconn ont réussi à obtenir une législation du travail plus libérale dans l’État indien de Karnataka. La législation autorise désormais les équipes de 12 heures et le travail de nuit pour les femmes, à l’instar de ce qui se fait en Chine, rapporte le Financial Times.

Parmi les autres changements, il y a le plafonnement à 48 heures du temps de travail hebdomadaire, le plafonnement des heures supplémentaires à 48 heures par semaine et l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires autorisées par période de trois mois (145 heures maintenant contre 75 heures auparavant).

Foxconn et Apple se sont tous deux efforcés de déplacer la production des appareils de Chine, dans le contexte des fermetures d’usines liées au Covid-19 l’année dernière et des désaccords croissants entre les États-Unis et la Chine. En décembre, Apple a envisagé de transférer une partie de la production des iPad en Inde afin de poursuivre sa diversification par rapport à la Chine.

La transition vers une production accrue en Inde ne s’est toutefois pas faite sans heurts. Le mois dernier, nous avons appris que le taux de rejet des boîtiers d’iPhone produits par une entreprise indienne était de 50%. Ainsi, seul un composant sur deux sortant de la chaîne de production est suffisamment en bon état pour être envoyé à l’assemblage chez Foxconn. Ce rendement de 50% est particulièrement faible pour la plupart des opérations de production et va à l’encontre des objectifs d’Apple en matière de fabrication zéro défaut et d’environnement.