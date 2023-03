2023 sera l’année où Apple lancera son casque de réalité mixte si l’on en croit plusieurs fuites et Tim Cook est derrière tout ça. Selon le Financial Times, le patron d’Apple s’est rangé du côté de Jeff Williams, le numéro 2 dans la hiérarchie de l’entreprise, pour que le produit débarque cette année. Mais c’est une mauvaise idée selon les employés, estimant que le produit n’est pas prêt.

Un lancement en 2023, malgré l’avis des employés

Le calendrier de lancement du casque mêlant réalité augmentée et réalité virtuelle a fait l’objet d’une controverse au sein d’Apple. L’équipe du design industriel a estimé que les appareils de cette catégorie n’étaient pas encore prêts à être lancés et souhaitait attendre qu’un produit léger (comme les lunettes de réalité augmentée) soit arrivé à maturité plusieurs années plus tard. D’autre part, l’équipe opérationnelle d’Apple souhaitait livrer une première version du produit façon casque de ski axé sur la réalité virtuelle, permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos en 3D, d’effectuer des exercices interactifs ou de passer des appels FaceTime avec des avatars virtuels.

Mais pour Tim Cook, tout comme pour Jeff Williams, le lancement doit avoir lieu cette année et non plus tard. Le patron d’Apple a ainsi rejeté les objections des designers de l’entreprise, ce qui a fait pression pour un lancement anticipé avec un produit plus limité. Des employés parlent d’une « énorme pression exercée » pour sortir le produit.

Des employés notent aussi un changement. Alors que le design était un élément crucial pour les produits d’Apple sous l’ère Steve Jobs, les employés ont remarqué que l’équipe opérationnelle prend de plus en plus le contrôle du développement des produits sous l’ère Tim Cook. Un ancien ingénieur a déclaré que la meilleure partie du travail chez Apple consistait à concevoir des solutions d’ingénierie pour répondre aux « exigences insensées » de l’équipe de design, mais cela a changé au cours des dernières années.

Cela fait sept ans maintenant que le casque AR/VR d’Apple est en développement, soit deux fois plus longtemps que le premier iPhone. Apple s’attendrait à vendre un million d’exemplaires durant la première année, sachant que le prix serait autour de 2 000-3 000$.