C’est le jour J, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune sont disponibles à l’achat. Apple profite de l’occasion pour diffuser une publicité sur sa chaîne YouTube.

La publicité montre un homme avec un haut jaune et des chaussures de la même couleur qui marche dans la rue. Il rencontre des enfants qui jouent avec un ballon et leur fait une passe. Il prend ensuite son iPhone 14 jaune dans la poche et se transforme tel un cartoon. D’autres personnes et objets autour de lui connaissent le même sort.

Le slogan de la publicité est « Hello Yellow », soit « bonjour jaune ». Il est certain que ça sonne mieux en anglais. Il sera intéressant de voir si la publicité française cherchera également une rime ou pas spécialement.

À noter que la musique en fond est française puisqu’il s’agit du célèbre morceau Le Banana Split de Lio. Quoi de mieux qu’un désert à base de banane pour faire le lien avec un coloris jaune.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune sont disponibles dès maintenant à l’achat à partir de 1 019€. L’achat se fait chez Apple, ainsi que chez les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou encore Boulanger. Pour rappel, Apple a également annoncé de nouveaux coloris pour les coques de ses téléphones. On retrouve les coloris jaune canari, olive, bleu ciel et iris. Il est possible de les acheter chez Apple, ainsi que chez Amazon, la Fnac et Darty.