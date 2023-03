Après les précommandes, place à la disponibilité pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune. Le nouveau coloris est disponible dès aujourd’hui à l’achat.

Le coloris jaune pour les iPhone 14 arrive juste avant le printemps. Apple a l’habitude de proposer de nouveaux coloris pour ses téléphones à cette période de l’année. C’est l’occasion de donner un petit coup de boost aux ventes. Mais ce fut assez léger cette année puisqu’il y a eu seulement une nouvelle couleur. De plus, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max n’ont eu le droit à aucun nouveau coloris.

« Les gens adorent leur iPhone et s’en servent tous les jours pour tout ce qu’ils font, et maintenant il y a un ajout passionnant à la gamme avec un nouveau coloris jaune pour l’iPhone 14 jaune et l’iPhone 14 Plus », a déclaré récemment Bob Borchers, vice-président d’Apple pour le marketing mondial des produits. « L’autonomie extraordinaire, le design léger, les fonctions d’appareil photo et de vidéo de niveau professionnel, les fonctions de sécurité révolutionnaires telles que les appels d’urgence par satellite, et tout ce qu’iOS 16 a à offrir font de l’iPhone 14 une excellente option pour tous ceux qui sont à la recherche d’un nouvel iPhone », a ajouté le dirigeant.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune sont disponibles dès maintenant à l’achat à partir de 1 019€. L’achat se fait chez Apple, ainsi que chez les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou encore Boulanger.

Pour rappel, Apple a également annoncé de nouveaux coloris pour les coques de ses téléphones. On retrouve les coloris jaune canari, olive, bleu ciel et iris. Il est possible de les acheter chez Apple, ainsi que chez Amazon, la Fnac et Darty.