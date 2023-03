Comme prévu, Apple ouvre aujourd’hui les précommandes pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus dans leur coloris jaune. Ce modèle a été annoncé en début de semaine.

Précommandes pour les iPhone 14 en jaune

Le coloris jaune est la seule nouveauté pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Il faut savoir qu’Apple aime bien proposer un nouveau coloris en cours de route. C’est notamment l’occasion de donner un petit coup de boost aux ventes. En mars 2022, nous avons eu le droit à un coloris vert pour les iPhone 13 et 13 mini. Pour leur part, les iPhone 13 Pro et Pro Max ont eu le droit à un modèle vert alpin. Un an plus tôt, Apple a proposé le coloris mauve pour les iPhone 12 et 12 mini.

Pour rappel, il y a déjà eu un iPhone jaune dans le passé. En effet, ce fut le cas pour l’iPhone 11. Le même coloris était disponible en 2018 avec l’iPhone XR.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune sont disponibles dès maintenant à la précommande à partir de 1 019€, avec les premières livraisons qui auront lieu le 14 mars. L’achat se fait chez Apple, ainsi que chez les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou encore Cdiscount.

À noter qu’Apple a également annoncé de nouveaux coloris pour les coques. On retrouve les coloris jaune canari, olive, bleu ciel et iris. Il est possible de les acheter chez Apple, ainsi que chez Amazon, la Fnac et Darty.