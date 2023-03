Foxconn, le principal assembleur d’iPhone, a enregistré une baisse sensible de ses profits lors du 4ème trimestre 2022. Le plus gros fournisseur d’Apple annonce en effet une chute de 10% de ses bénéfices nets et prévoit même une stagnation de son chiffre d’affaires pour les trimestres à venir. Liu Young-way, la présidente de Foxconn, annonce tout de même que des gains substantiels seront réalisés, mais pas dans le secteur de l’électronique grand public, qui devrait décliner légèrement cette année. En revanche, tout ce qui concerne le cloud et le hardware réseau devrait rapporter plus à Foxconn en 2023.

Les raisons de ce trou d’air sont multiples, entre les émeutes de l’usine de Zhengzhou, la gestion du Covid-19 en Chine, une baisse de la demande (confirmée par Foxconn), et des investissements couteux en Chine, au Vietnam et en Inde. Pour quelle part les ventes faiblardes de l’iPhone 14 (pas Pro) ont-elles compté dans cette baisse des profits ? Foxconn n’en dit rien bien sûr, sachant que le fournisseur a tout intérêt à ne pas faire porter le chapeau de ses difficultés à son principal client.