Apple n’a pas encore annoncé son casque de réalité mixte (cela devrait avoir lieu en juin lors de la WWDC), mais quelques signes montrent bien que le produit est en préparation. Le dernier signe en date vient d’un code open source… d’Apple.

Apple a mis à jour son dépôt GitHub et il y a des références à realityOS, ainsi qu’à Reality Simulator. Cela apparaît aux côtés d’autres mentions à iOS, tvOS et watchOS. Pour rappel, Apple avait déjà fait une gaffe en évoquant realityOS au niveau des logs de l’App Store.

Nice find by @riscv64 Tons of realityOS references from Apple's latest OSS stuff on GitHub pic.twitter.com/E3oa7zGTMM — Aaron (@aaronp613) March 15, 2023

realityOS était le premier nom du système d’exploitation du futur casque AR/VR d’Apple, qui devrait se nommer Reality Pro. Mais cela a évolué depuis, avec le nom qui est xrOS. Ici, « xr » fait référence à « extended reality », à savoir réalité étendue. Cela regroupe plusieurs formes de réalités immersives, dont la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Le casque d’Apple doit justement avoir les deux. Quant à « OS », c’est pour « operating système » (système d’exploitation).

Comme dit précédemment, Apple doit normalement annoncer son casque en juin lors de la WWDC. Il faudra un peu s’accrocher pour le prix puisque les rumeurs font état d’un tarif autour de 2 000-3 000$. C’est nettement plus cher que la concurrence. Mais dans le même temps, les fuites ont montré que le casque devrait être un modèle haut de gamme. Il y aurait notamment deux écrans Micro-OLED avec une définition élevée, plein de capteurs et caméras, un suivi des mains et des yeux, le tout aidé par la puce M2.