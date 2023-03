WhatsApp se met à jour aujourd’hui sur iOS avec le support du statut vocal. La messagerie liste aussi la prise en charge de la fonction picture in picture (PiP), mais cette nouveauté est en réalité arrivée le mois dernier.

Le nouveau système permet d’enregistrer et de partager des messages vocaux pouvant durer 30 secondes au maximum en tant que statut WhatsApp. Le statut vocal peut être utilisé pour partager des mises à jour plus personnelles, en particulier si vous êtes plus à l’aise à l’oral qu’à l’écrit.

Pour rappel, les statuts sur WhatsApp sont l’équivalent des stories sur Snapchat et Instagram, à savoir des contenus éphémères. Ils disparaissent au bout de 24 heures et peuvent contenir des photos, des vidéos, des GIF, du texte et plus encore. Voilà désormais qu’on retrouve une prise en charge de la voix seule.

Pour tester la nouveauté, rendez-vous dans l’onglet Statut puis appuyez sur l’icône de crayon. Il suffit à ce moment de maintenir l’icône du micro pour faire l’enregistrement.

L’application WhatsApp est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Il est bon de noter que la messagerie précise que le statut vocal (et le PiP d’ailleurs) est en cours de déploiement. Ainsi, certains d’entre vous peuvent en profiter dès aujourd’hui, là où d’autres devront attendre quelques semaines.