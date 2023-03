Apple propose au téléchargement Accessory Developer Assistant, il s’agit d’une nouvelle application pour iPhone disponible sur l’App Store. Elle n’est pas répertoriée, signifiant qu’il faut avoir le lien direct pour tomber sur la fiche et la télécharger.

L’application Accessory Developer Assistant ne sera pas utile pour le grand public, puisque l’usage concerne les fabricants d’accessoires. Voici ce qu’indique Apple en description :

Accessory Developer Assistant est une application qui accompagne le guide du développeur d’accessoires. Il s’agit d’un ensemble complet d’outils conçus pour aider les fabricants d’accessoires à tester et à vérifier si leurs nouveaux produits fonctionnent comme prévu avec les appareils Apple.

Les captures d’écran sur l’App Store montrent des options de test pour des éléments tels que l’appareil photo, le NFC, la gestion de la batterie, la compatibilité avec l’étui et plus encore. L’application est disponible pour iPhone et iPad.

Pour information, il existe plusieurs applications d’Apple qu’il n’est pas possible de trouver sur l’App Store avec une simple recherche. Il faut à chaque fois le lien direct. C’est pour éviter que les utilisateurs tombent dessus avec une recherche, puisque l’application ne les concerne pas et il faut généralement un compte spécifique pour se connecter et donc être en mesure d’utiliser les différentes fonctionnalités proposées.