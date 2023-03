Une nouvelle fuite permet de découvrir un peu plus en détail deux changements sur la tranche de l’iPhone 15 Pro, à savoir des boutons de volume unifiés et un bouton dédié pour activer le mode silencieux.

Une vidéo relayée par le leaker ShrimpApplePro montre des fichiers CAD (notamment utilisés pour la production) de l’iPhone 15 Pro et plus exactement la tranche gauche du smartphone. On peut voir qu’il y a un seul long bouton pour augmenter ou baisser le volume. Aussi, le commutateur pour passer en mode silencieux n’est plus d’actualité, il est remplacé par un simple bouton. Ce changement serait notable puisque le commutateur pour passer en mode silencieux existe depuis le tout premier iPhone sorti en 2007.

Il est bon de rappeler que les précédentes rumeurs ont fait état qu’Apple abandonnerait les boutons mécaniques cette année. Il faut comprendre par là qu’on retrouvera des boutons plats avec un retour haptique, pour que l’utilisateur puisse bien déterminer qu’il a appuyé dessus. C’est similaire au bouton Home des iPhone 7 et 8.

Pour leur part, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront toujours les boutons de volume séparés et le commutateur pour passer en mode silencieux. Seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max auront le droit aux nouveautés si l’on se base sur les fuites.