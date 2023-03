Plusieurs groupes se sont battus pour obtenir les droits du livre Maybe Next Time de Cesca Major afin d’en proposer une adaptation en film et c’est Apple TV+ qui a gagné la bataille, révèle Deadline.

Maybe Next Time sera décliné en film par Apple Studios. Hello Sunshine, la société de production de Reese Witherspoon, va produire le long-métrage. Apple et Hello Sunshine ont déjà eu plusieurs collaborations et Reese Witherspoon elle-même joue l’un des rôles principaux dans la série The Morning Show diffusée sur Apple TV+. Pour sa part, Cesca Major aura son mot à dire puisqu’elle sera l’une des productrices.

Dans le livre, une femme revit le même jour, essayant d’empêcher sa famille et sa carrière d’imploser alors qu’elle tente de sauver la vie de son mari. Cela peut plus ou moins rappeler le film Un jour sans fin avec Bill Murray.

Il n’y a pour le moment pas d’autres détails concernant le film Maybe Next Time sur Apple TV+. Aucune date de sortie n’est annoncée, tout comme aucun casting, réalisateur ou autre. Il va donc falloir patienter avant d’en savoir un peu plus sur le projet.

Pour information, les deux prochains projets liant Apple et Hello Sunshine sont la série The Last Thing He Told Me avec Jennifer Garner et le programme musical My Kind of Country.