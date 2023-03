Apple continue ses tests en lien avec la voiture autonome. Les tests se déroulent en Californie et le groupe compte désormais plus de 200 conducteurs qui sont là pendant les trajets et s’assurent que tout va bien, quitte à prendre le volant en cas de problème. 67 véhicules sont sur la route.

Les essais de voitures autonomes d’Apple se multiplient — en ce qui concerne les conducteurs —, avec les rumeurs évoquant la première Apple Car pour 2026. Pour le coup, la première voiture d’Apple ne serait pas équipée d’un système de conduite autonome complet. L’entreprise pourrait tout de même inclure des fonctions avancées d’aide à la conduite qui permettraient aux conducteurs et aux passagers de regarder un film ou de jouer à un jeu pendant le trajet.

Au dernier comptage, Apple dispose de 201 conducteurs enregistrés, contre 196 précédemment. Comme on peut le voir ci-dessous, certains groupes sont nettement plus actifs, notamment Cruise, Waymo (Google) et Zoox (Amazon).

Une autre information intéressante est le nombre de collisions que chaque entreprise a eues avec ses véhicules. Depuis le 13 janvier 2023, Apple a eu une collision de plus, ce qui porte son total à 16. Aucun conducteur n’a été blessé ici : il s’agissait d’un cas de chocs avec les trottoirs en mode manuel. Pour information, tous les accidents (qu’importe l’impact, même s’il est mineur) doivent être signalés.