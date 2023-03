Depuis un moment, Netflix propose des jeux en plus des films et séries. Ils sont seulement accessibles depuis un appareil mobile comme un iPhone. Le service veut maintenant passer une étape et rendre les jeux disponibles depuis un téléviseur.

Le développeur Steve Moser a trouvé quelques lignes de code dans l’application iOS de Netflix. « Un jeu sur votre téléviseur nécessite une manette pour être joué. Voulez-vous utiliser ce téléphone comme une manette de jeu ? », peut-on lire. D’autres lignes de code indiquent « Se connecter au jeu », « Utiliser la manette » et « Pas maintenant ».

Il est certain qu’utiliser son iPhone en tant que manette pour jouer à un jeu (Netflix ou autre) sur son téléviseur ne promet pas forcément la meilleure expérience à cause du tactile. Il serait plus intéressant d’utiliser une vraie manette. Mais il est certain que le smartphone peut dépanner selon les situations.

Netflix a lancé ses jeux sur mobile en 2021, avec des titres tels que Into the Dead 2 : Unleashed, Stranger Things 3 : The Game et Card Blast. Sur iPhone et iPad, chaque jeu a le droit à sa fiche sur l’App Store afin de répondre aux exigences d’Apple, mais il est possible de les lancer ensuite via l’application de Netflix. Ils nécessitent un abonnement au service de streaming.

Une disponibilité sur les téléviseurs pourrait permettre de toucher un nouveau public. Netflix croit en tout cas à son offre de jeux. Le groupe a annoncé qu’il proposera 40 jeux en 2023.