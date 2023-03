Netflix continue d’enrichir son catalogue de jeux. Depuis le lancement à la fin 2021, le service compte 55 titres et il y en aura 40 supplémentaires en 2023.

De nouveaux jeux en approche sur Netflix en 2023

« Cette année, nous allons étoffer notre catalogue à raison de plusieurs jeux chaque mois », explique Netflix. « Nous travaillons avec les plus grands studios au monde pour continuer à offrir à nos abonnés des petits bijoux indépendants, des succès primés, des RPG, des aventures interactives, des jeux de réflexion et bien d’autres genres encore ». Par ailleurs, 70 nouveaux jeux sont en cours de création avec les partenaires et viennent s’ajouter aux 16 titres actuellement développés en interne.

Netflix a révélé quelques-uns des titres à venir, dont Terra Nil, un jeu de construction de villes inversées (le 28 mars), et Paper Trail, qui vous propose de plier des parties du monde pour résoudre des énigmes. Le service a également conclu un accord avec Ubisoft pour trois jeux exclusifs. Le deuxième d’entre eux, après Valiant Hearts : Coming Home, arrivera le 18 avril sous la forme de Mighty Quest : Rogue Palace. Il s’agit d’un jeu de roguelite situé dans le même univers que The Mighty Quest for Epic Loot. La formule est améliorée, l’histoire est plus approfondie et le gameplay est meilleur.

La suite de l’un des jeux Netflix les plus joués à ce jour, Too Hot to Handle, sera également disponible dans le courant de l’année : Love is a Game, basé sur l’émission de téléréalité Too Hot to Handle. Netflix affirme que les changements de contenu hebdomadaires ont incité les joueurs à revenir et qu’il travaille avec le développeur Nanobit sur la suite du jeu.

À plus long terme, Monument Valley arrivera sur Netflix. Monument Valley et Monument Valley 2 seront disponibles dans le courant de 2024 sur la plateforme. Pour rappel, Monument Valley 2+ est déjà disponible sur Apple Arcade.