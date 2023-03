Le leaker Sonny Dickson vient de publier des images plus précises et détaillées des premiers composants visibles du Reality Pro, le premier casque VR/AR d’Apple qui devrait (ou plutôt aurait dû) être présenté le 5 juin prochain lors de la WWDC. Ces composants avaient déjà fuité il y a quelques semaines, mais ces nouveaux clichés permettent de les observer de plus près. Les câbles plats dévoilés sur ces images se connectent sans doute à la partie affichage via un circuit imprimé (non visible ici). Leur forme laisse facilement comprendre qu’ils seront disposés sur le pourtour des lentilles, à l’intérieur du boitier.

Pour rappel et selon les rumeurs, le casque Reality Pro disposera de deux écrans micro OLED pancake à la définition 4K (pour chaque écran), soit une densité de 3000 pixels par pouce. Un troisième écran orienté vers l’extérieur pourrait afficher les expressions faciales de l’utilisateur. Apple aurait tout récemment fait la démonstration de ce casque à une centaine de ses cadres dirigeants (VP, SVP et directeurs d’équipes). Plusieurs de ces cadres douteraient d’ailleurs de la pertinence de ce produit dans le contexte économique actuel.