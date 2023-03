Après les rumeurs sur le casque de réalité mixte d’Apple, place à une fuite des composants avec des photos. Elles ont été publiées en ligne par Mr. White, un compte Twitter qui a l’habitude de partager des informations exactes sur les composants d’Apple.

Les photos montrent des câbles plats qui entourent les yeux d’un utilisateur et peuvent être utilisés pour connecter des composants d’écran à une carte-mère. Une autre image semble montrer trois capteurs ou caméras le long d’un autre ruban flexible de longueur similaire.

Plusieurs informations ont déjà circulé sur le casque. Son nom devrait être Reality Pro et le prix devrait tourner autour de 3 000$. Il serait possible d’utiliser le casque sans avoir obligatoirement l’iPhone à proximité, ce qui n’était pas le cas avec l’Apple Watch à son lancement. L’utilisateur pourrait ainsi configurer l’appareil sans avoir son téléphone et réaliser différentes opérations, comme télécharger des applications, synchroniser les données iCloud et plus encore.

D’autre part, il a été révélé hier que le patron d’Apple Tim Cook a poussé les équipes pour que le produit sorte cette année. Pour leur part, les employés pensent que le casque n’est pas encore totalement prêt.

Apple devrait dévoiler son casque de réalité mixte en juin à l’occasion de la WWDC. La commercialisation se ferait quelques mois plus tard.